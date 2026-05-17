Nuevo León destruye más de 20 millones de cigarros ilegales

Por: Carlos Nava 16 Mayo 2026, 16:31 Compartir

El evento de destrucción se realizó en las instalaciones del Recinto Fiscal Topo Chico, en conjunto con el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera

En un golpe coordinado contra el mercado negro, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, a través de la Subsecretaría de Administración Tributaria, llevó a cabo la destrucción de más de 20 millones de cigarrillos que fueron introducidos ilegalmente al país. El evento de destrucción masiva se realizó en las instalaciones del Recinto Fiscal Topo Chico, en una acción conjunta con el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA) y la empresa British American Tobacco México. Un fuerte impacto a las finanzas públicas La mercancía incautada equivale a más de 1 millón de cajetillas. De acuerdo con Eduardo López, Director General de Comercio Exterior, este cargamento ilegal representaba una pérdida económica de más de 77.8 millones de pesos en perjuicio del fisco. “La mercancía evade tres impuestos: el IVA, el IEPS y el Impuesto General de Importación, para los casos de mercancías que vienen del extranjero”, explicó López, quien además advirtió que el problema trasciende lo económico, convirtiéndose en un tema de competencia desleal y un grave riesgo sanitario.

Por su parte, Ulises Carlin de la Fuente, responsable de la Secretaría de Finanzas, reconoció la labor de las áreas de comercio exterior, del sector especializado y el apoyo operativo de Fuerza Civil.

“Estas acciones son un reconocimiento al área de comercio exterior y al sector especializado, porque detectarlos implica un proceso legal y alguien tiene que tomar un primer paso, ya sea una denuncia o el realizar algún tipo de vigilancia adicional”, destacó el funcionario.

Alerta por riesgos a la salud: detectan heces y basura en producto ilegal

El panorama del contrabando de tabaco en el país es alarmante. Gastón Zambrano Margáin, presidente del CONAINTA, reveló cifras críticas sobre el consumo de estos productos en México, destacando que el mercado ilegal ya domina una cuarta parte del consumo nacional.

9,000 millones de cigarros se importan ilegalmente al país anualmente.

22,000 millones de pesos es la evasión fiscal total estimada por este delito.

25% de los cigarros vendidos en México son ilegales (uno de cada cuatro).

“Ante este escenario perdemos todos”, sentenció Zambrano Margáin, quien lanzó una dura advertencia a los consumidores sobre las condiciones insalubres en las que se fabrican estos productos. “En estos cigarros hemos detectado heces fecales, madera, zacate y pelo, por ejemplo, que hace aún más daño el consumir este tipo de productos”, concluyó.