Nuevo León destaca en proyecciones de inversión nacional

Esta cantidad posiciona a la región por encima del resto de las entidades federativas, aventajando por una diferencia superior a los 2 mil millones de dólares

Nuevo León aprobó esta cantidad, que posiciona a la región muy por encima del resto de las entidades federativas, aventajando por una diferencia superior a los 2 mil millones de dólares. Su dominio como el referente financiero más importante del país al acumular 6 mil 781 millones de dólares en proyecciones oficiales de inversión, de acuerdo con los reportes más recientes de la Secretaría de Economía Federal con corte al 30 de septiembre.

Esta cantidad posiciona a la región muy por encima del resto de las entidades federativas, aventajando por una diferencia superior a los 2 mil millones de dólares a sus competidores más cercanos en el renglón de captación de fondos.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, subrayó que este posicionamiento es el fruto de una estrategia financiera orientada a brindar beneficios competitivos a los corporativos locales y extranjeros que planean robustecer sus actividades en territorio nacional.

“En Nuevo León las corporaciones hallan el escenario idóneo para desarrollarse: poseemos una actividad empresarial robusta, localización geográfica privilegiada, servicios logísticos y mano de obra calificada”, detalló.

Destacan promoción directa para atraer consorcios internacionales

Puntualizó que el arribo de estas corporaciones no obedece a la casualidad, sino a una labor de promoción directa efectuada desde el comienzo del actual mandato para atraer a los consorcios internacionales.