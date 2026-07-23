Nuevo León destaca cifras récord en seguridad en junio y julio

El mandatario estatal resaltó que el regimiento que se creó en Cerralvo mantuvo la seguridad en las carreteras de esa zona

Ante el impacto en la estrategia de seguridad, el gobernador Samuel García destacó este miércoles que los meses de junio y julio de 2026 se registraron cifras récord en este sector, por lo que llamó a todas las corporaciones a seguir colaborando para mantener esta tendencia.

Durante la Mesa de Seguridad para la Construcción de La Paz, el mandatario estatal resaltó que esto refleja el impacto de la estrategia implementada en el estado.

"Este mes de junio y lo que va de julio son números récord los que llevamos en materia de seguridad. Realmente es un merecido reconocimiento lo que se logró en Nuevo León. El que hayamos tenido a la seguridad pública como prioridad, pues ahí están los resultados, los números hablan por sí solos. "Yo lo que les pediría no dejar de cerrar filas y no aflojar. Aprovechar el blindaje aprovechar la tendencia y que todo este año sea en esta misma sintonía de reducción de delitos", señaló García Sepúlveda.

También anunció la construcción de un destacamento en Galeana, y agradeció a los empresarios con quienes se trabaja de manera coordinada. Afirmó que el fondo de la IP sale del ISN y lo utilizan en temas prioritarios; ahora decidieron invertir en seguridad pública.

"Ya estamos en trámites de la donación del terreno. El (destacamento) de Galeana sería de gran ayuda, nos va a ayudar mucho también a blindar todo el sur de Nuevo León con San Luis, con Coahuila, y Zacatecas. Entonces, el mensaje es a no parar, pensemos a largo plazo, en proyectos transexenales. Y que el legado que vamos a dejar en seguridad sea para mejorar", agregó.

Además, García Sepúlveda resaltó que el regimiento que se creó en Cerralvo mantuvo la seguridad en las carreteras de esa zona, así como el saldo blanco registrado durante la justa mundialista.