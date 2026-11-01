Nuevo León dedica altares de muertos a sus trabajadores

Once dependencias participaron en el concurso de altares del Gobierno estatal, que rinde homenaje a colaboradores fallecidos y preserva tradiciones mexicanas

Con fotografías, flores de cempasúchil, papel picado y elementos elaborados con materiales reciclados, trabajadores del Gobierno de Nuevo León dieron vida a sus altares de muertos en cada una de sus dependencias, una edición dedicada a recordar a quienes formaron parte de las distintas dependencias estatales y dejaron un legado entre sus compañeros.

Por cuarto año consecutivo se realizó este concurso, en el que cada secretaría preparó una ofrenda para rendir homenaje a sus colaboradores fallecidos, además de preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la convivencia y el trabajo en equipo.

La secretaria de Administración, Gloria Morales, informó que fueron 11 las secretarías y dependencias participantes, de las cuales seis resultaron finalistas tras un recorrido de evaluación realizado por especialistas en cultura y tradiciones: la Secretaría General de Gobierno, Educación, Participación Ciudadana, Administración, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) y el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPE).

En la Secretaría de Administración, participaron más de 50 colaboradores en la elaboración de su altar, quienes dedicaron tardes, fines de semana y horas después de su jornada laboral para preparar cada uno de los elementos.

La ofrenda destaca por sus flores de cempasúchil hechas a mano, papel picado, pinturas y un tapete de aserrín que representa al Cerro de la Silla, uno de los emblemas de Nuevo León. También incorpora fotografías de trabajadores que fallecieron en los últimos años, acompañadas de flores y recuerdos colocados por sus propios compañeros.

Entre los elementos que conforman el altar se encuentran la sal, que representa la purificación del alma; el agua, para calmar la sed durante el camino; el pan de muerto, así como alimentos y productos que eran del agrado de los colaboradores homenajeados.

La representación también incluye alebrijes, calaveras y figuras religiosas que simbolizan el tránsito entre la vida y la muerte. Además, integra referencias a las actividades y programas de la Secretaría de Administración, como sus áreas de Capital Humano, contratación y profesionalización de servidores públicos.

Gloria Morales destacó que gran parte de los materiales utilizados fueron reciclados y que la elaboración permitió involucrar a los equipos de trabajo en una actividad colectiva, en la que cada detalle fue preparado de manera manual.

“Más de 50, así metidos al 100% en fines de semana en las tardes, después de la jornada se hizo un ambiente muy bonito porque se llenaban las salas de juntas para poder cortar el papel, hacer papel picado, y armar las flores de cempasúchil también que las hicieron a mano”.

La funcionaria señaló que esta actividad busca mantener vivas las costumbres mexicanas y reconocer a quienes compartieron su trayectoria laboral dentro del Gobierno estatal.

“Lo que estamos haciendo es revivir nuestras tradiciones, preservar nuestra cultura y pues sobre todo generar una dinámica muy bonita hacia el interior del gobierno del Estado con la participación de todos los equipos de trabajo”.

Los ganadores de los tres primeros lugares recibirán un reconocimiento y serán anunciados el martes 3 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, durante una ceremonia en la Biblioteca Central del Estado, a la que se invitó a los participantes y al público en general.