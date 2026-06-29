Nuevo León da bienvenida a Ola Naranja en Aduana Gloria-Colombia

Al descender, pudieron sentir la hospitalidad de los presentes al mostrarse de color naranja, mientras las autoridades emitían unas palabras para los asistentes

Ante el próximo partido del Mundial 2026, Nuevo León dio la bienvenida a la "Ola Naranja" en las inmediaciones del Puente Nueva Aduana Gloria-Colombia, en la frontera con Estados Unidos.

A través de redes sociales, el gobernador Samuel García compartió imágenes sobre la carretera Gloria Colombia, donde recibió a la caravana neerlandesa que se trasladaba a bordo del Orange Bus.

📍 Durante el mediodía de este domingo, el gobernador de #NuevoLeón, Samuel García, recibió un grupo de aficionados neerlandeses en la Nueva Aduana Gloria-Colombia.



Los aficionados llegaron a bordo del 'Orange Bus' desde Estados Unidos para disfrutar el partido entre Países… pic.twitter.com/daQAAzpceF — INFO7MTY (@info7mty) June 28, 2026

El Orange Bus es el catalizador de la famosa Marea Naranja (Oranje Mars). En los grandes torneos, miles de aficionados neerlandeses caminan por las ciudades anfitrionas precediendo al autobús.

A bordo de este autobús, García Sepúlveda acompañó a los turistas en su camino a Nuevo León, donde fueron recibidos por decenas de personas en la frontera estatal.

Al descender, pudieron sentir la hospitalidad de los presentes al mostrarse de color naranja, al ser recibidos al son del mariachi, música norteña y baile folklórico.

La comitiva de los europeos arribó al estado procedente de Kansas City como parte de las celebraciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la recepción, se contó también con la presencia del Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco Antonio González Valdez, y el alcalde de Laredo, Texas, Victor Daniel Treviño.

Como parte de la celebración, se realizó un momento especial para uno de los aficionados neerlandeses que celebraba su cumpleaños.

El visitante recibió un pastel naranja alusivo a Países Bajos, mientras un mariachi le interpretó Las Mañanitas.

La llegada de aficionados de Países Bajos continuará de manera gradual durante hoy y mañana para apoyar a su selección, que enfrentará a Marruecos en la fase de dieciseisavos de final en el Estadio Monterrey.

Se tiene previsto que el próximo lunes se realice la Orange Party en Parque Fundidora, donde se tiene previsto que regalen comida y cerveza, mientras un DJ armoniza el ambiente.

"Mañana tendremos la gran Orange Fan Walk y los esperamos para vivir juntos esta gran fiesta mundialista", expresó el mandatario estatal.

Este evento tiene el objetivo de romper el récord de la caravana naranja más grande realizada fuera del territorio europeo.

Nuevo León alista llegada de 'Ola Naranja'; buscan romper récord

Como parte del magno evento deportivo que se lleva a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León se encuentra en la espera de la llegada de la "Ola Naranja", con el fin de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Países Bajos.

Tras una reunión con el embajador del Reino de los Países Bajos en México, André Driessen, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda expresó su entusiasmo por recibir a miles de seguidores de la “Naranja Mecánica” y aseguró que Nuevo León está listo para ofrecer una experiencia inolvidable.