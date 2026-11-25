El DIF estatal y los gobiernos municipales participan en las labores de asistencia para atender a las personas que requieran apoyo durante las jornadas de frío

Ante las bajas temperaturas que se registran en Nuevo León y el pronóstico de un nuevo descenso en los próximos días, autoridades estatales reforzarán las acciones preventivas y la coordinación entre dependencias para proteger a las familias, informó el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario destacó que la comunicación permanente entre las instituciones es fundamental para responder oportunamente ante cualquier contingencia y garantizar la atención a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

Refuerzan prevención ante la temporada de frentes fríos

Señaló que la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda ha fortalecido la planeación en materia de Protección Civil mediante programas especiales que establecen los riesgos, las medidas preventivas y las responsabilidades de cada dependencia.

Entre estas acciones se encuentra el Programa Especial de Protección Civil para la Temporada de Frentes Fríos 2026-2027, que contempla mecanismos de prevención y atención ante las condiciones climáticas adversas.

Flores Serna explicó que el operativo involucra la participación coordinada de Protección Civil, Fuerza Civil, Guardia Nacional y la División de Caminos, principalmente para prevenir accidentes en las carreteras.

Asimismo, el DIF estatal y los gobiernos municipales participan en las labores de asistencia para atender a las personas que requieran apoyo durante las jornadas de frío.

Consejo Estatal de Protección Civil coordina acciones

El secretario general de Gobierno también resaltó la importancia del Consejo Estatal de Protección Civil, presidido por el gobernador y del cual funge como secretario ejecutivo, organismo encargado de dar seguimiento a los acuerdos y establecer las líneas de colaboración entre las distintas dependencias.

Indicó que este modelo de coordinación no se limita a la temporada invernal, sino que también se implementa durante periodos de lluvias, ciclones tropicales e incendios forestales, de acuerdo con las necesidades de cada emergencia.