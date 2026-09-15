Nuevo León convoca a construir el mejor estado de México

En el marco del 179.º aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes, el gobernador reconoció que los neoleoneses salen cada día a luchar por sus familias

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Con el objetivo de mantener a Nuevo León como líder a nivel nacional, el gobernador Samuel García convocó este domingo a todos los sectores de la sociedad a trabajar en la construcción de una mejor entidad.

En el marco del 179.º aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el gobernador Samuel García reconoció que los neoleoneses salen cada día a luchar por sus familias y que son ellos quienes hacen posible que el estado sea primer lugar en todo.

"Hoy Nuevo León es primer lugar en todo y es gracias a los héroes y heroínas neolonesas. Por eso, cuando hablamos de Nuevo León, hablamos del primer lugar, hablamos de su gente y hablamos de ser el mejor estado de México.

“Hoy, cada uno de nosotros tenemos otra responsabilidad. Construir el mejor México posible y construirlo desde aquí, desde Nuevo León, blindando nuestras entradas y nuestras fronteras, siendo el estado más seguro posible, llevando infraestructura, proyectos, empleos, escuelas y agua a todas las familias", subrayó García Sepúlveda.

Esto sucedió durante la ceremonia cívica, en la que el comandante de la Séptima Zona Militar, el general Roger David Rodríguez Arosemena, realizó el pase de lista de honor para rendir homenaje a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, así como a José Azueta y Virgilio Uribe de la Heroica Escuela Naval Militar.

Ante esto, la Sección de Fusileros del 16.º Batallón de Infantería llevó a cabo la salva de honor.

Se contó con la presencia del comandante de la 25.ª Coordinación de la Unidad, Pedro Manuel Cortés Gil, en representación del coordinador estatal de la Guardia Nacional en Nuevo León, así como el representante de la Secretaría de Gobernación en el Estado, Héctor Gutiérrez de la Garza; y el secretario de Educación, Juan Paura.