Nuevo León conmemora a pueblos indígenas con jornada cultural

Las actividades comenzarán a las 11:00 horas con la instalación de un mercado comunitario y espacio de encuentro, que permanecerá abierto hasta las 19:00 horas

La diversidad cultural de las comunidades indígenas presentes en Nuevo León será el centro de una jornada que reunirá artesanías, recorridos, cine y música este domingo 9 de agosto en el Museo Estatal de Culturas Populares.

Bajo el nombre “Raíces que habitan Nuevo León”, el programa conmemorará el Día Internacional de los Pueblos Indígenas mediante actividades orientadas a reconocer sus tradiciones, historias y aportaciones a la vida social y cultural del estado.

Mercado comunitario abrirá la jornada

Las actividades comenzarán a las 11:00 horas con la instalación de un mercado comunitario y espacio de encuentro, que permanecerá abierto hasta las 19:00 horas.

En este espacio, las comunidades participantes ofrecerán piezas artesanales que, además de representar una fuente de ingresos, conservan técnicas, valores y conocimientos transmitidos entre generaciones.

De las 12:00 a las 16:00 horas se realizarán recorridos guiados por el inmueble histórico y por la exposición fotográfica “Nuevo León, entre Montañas y Memorias”.

Cine y música formarán parte de la programación

La propuesta cinematográfica comenzará con el documental “Mamá”, de Xun Sero, que retrata el diálogo entre una madre y su hijo mientras ambos exploran sus contradicciones y construyen una nueva forma de reconocerse. Habrá funciones a las 12:00 y 15:00 horas.

La música estará a cargo de “Las Jaras”, agrupación que se presentará a partir de las 16:00 horas.

A las 17:00 horas se proyectará “Nudo Mixteco”, película dirigida por Ángela Cruz que aborda distintas experiencias de mujeres dentro de una comunidad de la región Mixteca.

Una jornada para visibilizar la diversidad cultural

La celebración es organizada por la Secretaría de Cultura de Nuevo León y CONARTE, con la colaboración de Zihuakali, Casa de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas en Nuevo León.

El programa también cuenta con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía para la exhibición de “Nudo Mixteco” y de Terranostras Films para la presentación del documental “Mamá”.

Aunque Nuevo León suele ser identificado por su desarrollo industrial, su vida comunitaria también está marcada por la presencia de pueblos indígenas que han preservado y desarrollado expresiones artesanales, lingüísticas y culturales en distintos puntos de la entidad.

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora cada 9 de agosto por disposición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La fecha recuerda la primera reunión, celebrada en 1982, del grupo de trabajo dedicado a las poblaciones originarias.

El Museo Estatal de Culturas Populares se encuentra en el cruce de Abasolo y Mina, en el Barrio Antiguo de Monterrey. Los horarios completos pueden consultarse en conarte.org.mx y en las redes sociales de @conartenl y @sculturanl.