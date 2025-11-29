Nuevo León concluye 2025 como líder económico de México

El titular del trabajo aseguró que la entidad es referente en el país en vinculación laboral y generación de empleo, salarios justos y formación laboral

La Secretaría de Trabajo y Coordinador del Gabinete de Riqueza Sostenible aseguró este viernes que Nuevo León es el motor económico de México.

Durante la conferencia del Nuevo León Informa, el titular Federico Rojas aseguró que la entidad brindó un crecimiento sostenido en inversión, generación de empleo, turismo, conectividad y capacitación laboral al país durante este 2025.

"Hoy cerramos Nuevo León con un 2025 como motor económico del país. No hay otro estado como Nuevo León en este rubro. Crecimiento sostenido, seguimos generando empleo, seguimos generando turismo, más conectividad y una capacitación laboral impresionante.”, manifestó.

Afirmó que la meta para el próximo año es mantener el primer lugar nacional en este rubro.

“Para el 2026 el compromiso que tenemos es generar más de 400 mil oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo para todos los neoloneses y de quienes quieran seguir participando en la actividad económica en este país". recalcó el titular de la dependencia.

Destacó que la derrama económica con respecto al sector turístico es de 33,000 millones. Subrayó que la entidad es referente en el país en vinculación laboral y generación de empleo, salarios justos y formación laboral.