Nuevo León comienza proceso electoral 2026-2027

En la ceremonia estuvieron presentes dirigentes de partidos políticos, representantes del Poder Legislativo y Judicial e integrantes de organismos autónomos

Con una ceremonia cívica en la que estuvo presente el Ejército Mexicano, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) arrancó en Nuevo León el Periodo Ordinario de Actividad Electoral 2026-2027.

Beatriz Camacho, consejera presidenta del IEEPC, dio apertura a los trabajos electorales en los que renovará la gubernatura, 51 ayuntamientos y 42 diputaciones locales.

“Este espacio es ante todo el árbitro imparcial y la casa de la democracia en dicen esa confianza se custodia con el máximo rigor técnico e institucional”, expuso Camacho.

La consejera electoral señaló que una de las prioridades del instituto será erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y que haya equidad en las decisiones que se tomen sobre los actores políticos.

“Responderemos con la máxima publicidad de nuestras sesiones y la máxima apertura y la difusión de nuestros lineamientos y nuestros acuerdos frente al reto prioritario de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, actuaremos con la máxima dirigencia, firmeza y protección procesal”, manifestó. “Frente a la exigencia ciudadana de integridad este Consejo aplicará la norma con estricta equidad para todos los actores políticos sin distinción de siglas y con plena independencia”.

En la ceremonia estuvieron presentes dirigentes de partidos políticos, representantes del Poder Legislativo y Judicial, así como integrantes de organismos autónomos.