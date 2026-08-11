Nuevo León combatirá 'horas pico' con horarios escalonados

Juan Paura presentó las Bases para el Programa de Movilidad y Transporte Escolar en Escuelas de Educación Básica, para agilizar la movilidad escolar

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó ante cámaras empresariales e industriales una estrategia de horarios escalonados para disminuir la carga vehicular durante las horas pico, sin afectar las operaciones del sector productivo.

Durante el Foro “Horarios escalonados y la estrategia de movilidad integral”, realizado en el Salón Polivalente del Tecnológico de Monterrey, el mandatario estatal destacó que la iniciativa busca coordinar al gobierno estatal con las empresas para distribuir los horarios de entrada y salida de los trabajadores y evitar la concentración de viajes en determinados momentos del día.

García Sepúlveda señaló que la propuesta comenzó con la participación de alrededor de 60 empresas y actualmente suma cerca de 300, gracias a la colaboración de cámaras empresariales y representantes del sector productivo.

Hay tareas como la que hoy nos convoca, de horario escalonado, que es voluntad. A mí me da mucho gusto que cuando empezó el proyecto éramos 60 empresas y hoy, gracias a las cámaras y a los empresarios, ya se sumaron como 300”.

El gobernador sostuvo que una de las metas es evitar que gran parte de la población salga a la misma hora hacia sus centros de trabajo y escuelas, con lo que se pretende “aplanar” las horas de mayor congestión vehicular.

Como parte de esta estrategia, mencionó acciones como la incorporación de 4,000 unidades de transporte público, el impulso al carpool, la operación de 1,300 escuelas de tiempo completo y la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro.

García también planteó incrementar el uso del transporte público en Nuevo León, al señalar que, si todos los sectores se enfocan en atender el problema de movilidad, el estado podría alcanzar una participación de 40 por ciento en el uso de este servicio en los próximos años.

“Si hoy Nuevo León dice: “Ahora el tema es el tráfico y nos metemos todos de lleno; en un año o dos podemos llegar a 40% (de uso de transporte), y le das la vuelta completamente a la tendencia”, afirmó.

BUSCAN REDUCIR TIEMPOS DE TRASLADO

Durante el encuentro, el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez, presentó el Plan Integral de Movilidad, mediante el cual se busca reducir los tiempos de traslado, disminuir el impacto ambiental generado por el incremento de viajes y mejorar la calidad de vida de la población.

El funcionario destacó que reducir los tiempos de traslado no solo representa un beneficio para la circulación vial, sino también para el medio ambiente y el bienestar de las personas.

“Disminuir los tiempos de traslado significa menor contaminación y también implica bienestar para las personas, pero sobre todo tener más tiempo las personas para mejorar su entorno familiar”, señaló Villarreal.

El funcionario estatal explicó que los horarios escalonados también contribuirían a una mejor distribución de los viajes y a impulsar la densificación de la población alrededor de las redes de transporte masivo.

A la par, destacó que durante la actual administración se ha logrado revertir la tendencia a la baja en el uso del transporte urbano, al pasar de 18 a 30 por ciento.

PLANTEAN IMPULSAR TRANSPORTE ESCOLAR

Como parte del foro, el Secretario de Educación, Juan Paura García, presentó las bases para el Programa de Movilidad y Transporte Escolar en Escuelas de Educación Básica, con acciones orientadas a agilizar los desplazamientos relacionados con el ingreso y salida de estudiantes.

Además, durante el panel “Retos e implementación”, representantes del sector empresarial analizaron las posibilidades de aplicar buenas prácticas de movilidad en sus centros de trabajo y expusieron las necesidades operativas de la industria.

El foro concluyó con la ponencia “El futuro de la movilidad”, impartida por José Antonio Torre, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, quien abordó estrategias para atender los retos de movilidad derivados del crecimiento urbano.