Nuevo León cierra Mundial 2026 con saldo blanco

La mesa de seguridad para la construcción de La Paz reportó el reconocimiento de Nuevo León como la sede más segura del torneo

Nuevo León concluyó su participación como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con saldo blanco, cero incidentes de seguridad relevantes y el reconocimiento como la sede más segura del torneo; así lo reportó la mesa de seguridad para la construcción de La Paz.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, dijo que los seis partidos que se celebraron en el Estadio Monterrey, dos de repechaje, tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos, se desarrollaron en orden y en un ambiente festivo gracias al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno que integran el órgano interdisciplinario.

En seguridad, señaló que al cierre del primer semestre la incidencia delictiva en Nuevo León permanece a la baja, con una reducción del 49 por ciento.

Por su parte, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, señaló que los días con actividad mundialista representaron el mayor reto operativo debido a la llegada de miles de visitantes provenientes de distintos países, así como los operativos especiales para acompañar los traslados de selecciones nacionales, árbitros, autoridades de la FIFA y delegaciones internacionales.

Reiteró que Nuevo León concluye su etapa como sede mundialista “con saldo blanco, sin incidentes de seguridad y en el ambiente de fiesta e intercambio cultural que anticipábamos”, al tiempo que precisó que los operativos continuarán durante el resto del Mundial para brindar seguridad en el Fan Fest y las actividades relacionadas con el torneo.