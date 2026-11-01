Nuevo León busca agilizar cruce comercial por Puente Colombia

Cabe destacar que la Aduana Colombia se convirtió en el cruce más seguro con un destacamento de la Guardia Nacional y otro de Fuerza Civil

En el marco de la colaboración económica con Texas, empresarios del Eje Nuevo León-Jalisco recorrieron las instalaciones de la Aduana del Puente Colombia para observar el trabajo conjunto y buscar eficientizar el cruce del puerto fronterizo.

El alcalde de Laredo, Victor Treviño, resaltó la voluntad del gobernador Samuel García por eficientizar la Aduana Colombia al estipular hasta un 50% de descuento a todos los derechos para alcanzar una mayor exportación.

"Debemos seguir fortaleciendo esta alianza para convertir el corredor Colombia-Laredo en uno de los cruces comerciales más eficientes y competitivos de Norteamérica. Gobernador (Samuel) García, gracias nuevamente por su liderazgo y comprender que el progreso económico no reconoce fronteras y cuando existe una verdadera voluntad trabajamos juntos. "Sigamos construyendo una relación basada en la confianza, el respeto y los beneficios mutuos. Porque cuando trabajamos juntos ganamos todos, gana Nuevo León, gana Laredo, gana México y gana los Estados Unidos. Juntos logramos más", apuntó.

Cabe destacar que la Aduana Colombia se convirtió en el cruce más seguro con un destacamento de la Guardia Nacional, uno de Fuerza Civil y más de 800 elementos de ambas corporaciones blindando la zona.

Implementarán tecnología de rayos X para agilizar inspecciones

Como parte de la estrategia de coordinación con el CBP, del lado estadounidense se contempla implementar un procedimiento de revisión con tecnología de rayos X.

Este sistema permitirá inspeccionar las mercancías sin necesidad de abrir las cajas de carga, lo que busca reducir tiempos de revisión y facilitar el tránsito de productos a través de la frontera.

Con estas acciones, los gobiernos de Nuevo León y Laredo buscan fortalecer el corredor Colombia-Laredo como una alternativa para el comercio internacional y la integración de las cadenas de suministro.