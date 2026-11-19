A su vez, las caravanas se desplazan según la logística diseñada por sus líderes para el trayecto, y suelen intentar cruzar por la región

Ante el arribo de los "paisanos” que vienen a reencontrarse con sus familias para las fiestas decembrinas y ante el anuncio de nuevas caravanas de migrantes que pasarán por la región norte del país buscando llegar a Estados Unidos, las autoridades de Nuevo León ya tienen operativos de seguridad.

El director del C5, Jorge Ron, dijo que la Secretaría de Seguridad mantendrá los operativos, que son de naturaleza permanente, y se le dará seguimiento y monitoreo a las caravanas de grupos de migrantes en tránsito.

En rueda de prensa, tras concluir la reunión de la Mesa de Construcción de Paz en el nuevo edificio de Fuerza Civil, el funcionario afirmó que están trabajando en ambos temas.

Operativos para recibir a los paisanos en Nuevo León

Los paisanos llegan, en su mayoría, a bordo de sus vehículos que arriban por la carretera a Laredo.

A su vez, las caravanas se desplazan según la logística diseñada por sus líderes para el trayecto, y suelen intentar cruzar por la región.