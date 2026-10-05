Nuevo León brinda kits a ganaderos para evitar gusano barrenador

Además de la entrega de insumos, las autoridades capacitan a los productores para identificar de manera temprana heridas y posibles signos de infestación

Nuevo León puso en marcha una campaña de entrega gratuita de kits y capacitación para prevenir y atender el gusano barrenador del ganado.

A través de la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario (SEDRA) y el Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria (CEFOSAMP), se han distribuido más de 650 kits a ganaderos de 27 municipios rurales de la entidad durante los meses de junio, julio y septiembre.

Kits tienen valor de $2,800 pesos

El titular de SEDRA, Marco González, explicó que cada paquete tiene capacidad para atender, de manera conservadora, a más de 50 cabezas de ganado bovino adulto y cuenta con un valor comercial aproximado de $2,800 pesos.

Los kits son entregados sin costo a los productores e incluyen medicamentos, material de curación y herramientas para atender y prevenir casos de gusano barrenador.

“Estamos entregándolos completamente gratis a los ganaderos, conteniendo medicamento, material de curación y todo lo necesario para atender y prevenir casos de Gusano Barrenador”, señaló González.

Por su parte, el presidente de CEFOSAMP, Armando Víctor Gutiérrez, indicó que la campaña busca fortalecer las acciones de prevención, detección y tratamiento oportuno de la plaga.

Además de la entrega de insumos, las autoridades capacitan a los productores para identificar de manera temprana heridas y posibles signos de infestación, así como para realizar el manejo y tratamiento adecuado.

Entre los principales temas abordados se encuentran:

Qué es el gusano barrenador del ganado.

Identificación de heridas y signos de infestación.

Tratamiento y manejo de lesiones.

Revisión periódica de los animales.

Notificación de casos sospechosos ante las autoridades sanitarias.

La estrategia también busca fortalecer la notificación oportuna al SENASICA y mantener una vigilancia permanente entre los productores.

La campaña ha llegado a productores de Aramberri, Anáhuac, Cerralvo, Cadereyta Jiménez, Higueras, General Treviño, General Terán, Agualeguas, Dr. Arroyo, Galeana, Linares, Montemorelos, Hualahuises, China, Melchor Ocampo, Los Ramones, Dr. Coss, General Bravo, Parás, Lampazos, Sabinas Hidalgo, Vallecillos, General Zaragoza, Iturbide y Mier y Noriega.

Cada kit contiene Negasunt, ivermectina al 3%, yodo, jeringas, agujas, guantes, pinzas, tubos con alcohol para la recolección de muestras y toallas interdobladas.

Autoridades señalaron que la capacitación busca que los ganaderos mantengan una revisión constante de sus animales y actúen de manera inmediata ante cualquier herida o lesión que pueda representar un riesgo de infestación.