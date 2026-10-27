Nuevo León atribuye mejora en seguridad a estrategia coordinada

Sin embargo, hizo especial énfasis en que el éxito operativo radica en la colaboración permanente y estrecha con instancias de los tres niveles de gobierno

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que Nuevo León avanza de manera firme en materia de seguridad pública.

De acuerdo con el funcionario, la entidad ha registrado una notable mejoría en la percepción ciudadana, una situación que atribuyó directamente a la baja en los índices delictivos y a la efectividad de la estrategia integral implementada por la administración estatal.

Respaldado por las mediciones oficiales más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), detalló que el 70% de las y los neoleoneses manifestó sentirse seguro en su ciudad.

Este indicador sitúa al estado en una posición favorable y refleja el impacto del despliegue operativo en las calles.

Tendencia a la baja en delitos patrimoniales y de alto impacto

Durante su intervención, el Secretario General de Gobierno precisó que las labores de inteligencia y prevención han permitido contener los delitos que afectan de forma más directa el patrimonio y el entorno de la población.

“En delitos patrimoniales como lo son robo a casa habitación, robo a negocio y robo a persona, vamos a la baja y estamos conteniendo, como también lo hemos hecho en todos los delitos de alto impacto”, aseguró.

Flores Serna subrayó la importancia de evaluar la seguridad no solo a través de carpetas de investigación, sino mediante el sentir de las familias en sus entornos cotidianos.

“Cuando le preguntas a la gente si se siente segura en su colonia, en su municipio, en su estado, la mayoría dice que sí. La seguridad pública es un tema de batalla diaria y seguiremos trabajando para que tú y tu familia estén y se sientan seguros”, añadió.

La clave: Coordinación interinstitucional con Fuerza Civil

El titular de la política interna de Nuevo León reconoció que los resultados positivos reportados por la ENSU son producto del esfuerzo de los elementos de Fuerza Civil, corporación que encabeza la estrategia en la entidad.

Sin embargo, hizo especial énfasis en que el éxito operativo radica en la colaboración permanente y estrecha con instancias de los tres niveles de gobierno.

Entre las instituciones clave integradas a este esquema de seguridad coordinada, el secretario destacó el trabajo conjunto con: