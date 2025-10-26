Nuevo León apoya a empresarias con mercado 'Mujeres que inspiran'

Esta edición del Mercado Hecho en Nuevo León se consolidó como un espacio para promover el talento y la creatividad de las mujeres neoleonesas

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García en conjunto con Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León inauguraron la edición "Mujeres que inspiran" del Mercado Hecho en Nuevo León en la Nave Lewis del Parque Fundidora con el objetivo de apoyar a las mujeres emprendedoras del estado.

El mandatario estatal, destacó que el Gobierno de Nuevo León ha destinado 9 mil millones de pesos en créditos y programas para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, especialmente lideradas por mujeres. Además, se ofrecieron mastografías gratuitas y un descuento de 90% en registros de marca del IMPI para fomentar la formalización de los negocios.

"Todo eso está haciendo Nuevo León por las mujeres, apoyos, créditos, que sigan teniendo las mismas oportunidades que por décadas no se le dieron a las mujeres de Nuevo León" resaltó el gobernador.

El evento reunió a más de 120 emprendedoras de distintos municipios del estado, consolidando a esta edición como un espacio para promover el talento y la creatividad de las mujeres neoleonesas, impulsando su participación en la economía local y fortaleciendo la comunidad emprendedora del estado.