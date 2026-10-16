Nuevo León anuncia programa 'Ponte nuevo, Ponte al corriente'

Aseguró que el Presupuesto Estatal para 2027 no contempla nuevos impuestos ni aumentos, por lo que la aprobación del paquete fiscal será necesaria

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el programa “Ponte Nuevo, Ponte al Corriente”, con el que el Estado buscará condonar, eliminar y reducir cargos, multas, recargos y adeudos fiscales para ciudadanos y empresas.

El mandatario estatal explicó que la propuesta se presentará el próximo miércoles 21 de octubre en la Tesorería estatal, durante una reunión con diputados, cámaras empresariales, Caintra y el Consejo Nuevo León, donde también se revisará el borrador final del Paquete Fiscal 2027.

“Estuvimos en la Ciudad de México, martes y miércoles, y traemos muy buenas noticias a todos los neoloneses porque vamos a hacer un programa muy ambicioso de condonación de impuestos y estímulos fiscales”, declaró.

Implementan esquema similar al contemplado en Ley de Ingresos de la Federación

Samuel García señaló que, tras reunirse con autoridades en la capital del país, además de la Secretaría de Hacienda, obtuvo el visto bueno para implementar en Nuevo León un esquema similar al contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación.

El programa podría incluir adeudos en créditos fiscales, auditorías abiertas, cobros coactivos, cuentas embargadas, refrendos, cambios de placas, impuestos sobre nómina, derechos, aprovechamientos, multas, recargos e intereses.

Usuarios con adeudos de Agua y Drenaje podrían regularizarse mediante pago exclusivo

Como ejemplo, el gobernador mencionó que los usuarios con adeudos de Agua y Drenaje podrían regularizarse mediante el pago exclusivo de la cuota correspondiente

“Ya se votó, ya es ley, es la ley de ingresos del año que entra y de ahí se va a agarrar Nuevo León para hacer un gran programa de apoyo de estímulos y de condonación de impuestos a todos los ciudadanos de nuevo León y lo vamos a dar a conocer el miércoles 21 en tesorería”, puntualizó.

García aseguró que el Presupuesto Estatal para 2027 no contempla nuevos impuestos ni aumentos, y afirmó que la aprobación del paquete fiscal por parte del Congreso local será necesaria para que los neoloneses puedan acceder al programa.

“Por eso es muy importante pedirle al Congreso que para que todos tengan este beneficio nos ayuden a sacar el paquete 2027”, sostuvo.

Destaca estímulos fiscales contemplados de pequeñas y medianas empresas

Además, destacó los estímulos fiscales para pequeñas y medianas empresas contemplados en la legislación federal, entre ellos un esquema que, según explicó, permitiría cobrar una tasa de 7% en lugar de 16% en el IVA, en los casos aplicables.