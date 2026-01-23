Info 7 Logo
Nuevo León anuncia principales estrategias de conectividad aérea

Por: Diana Leyva

22 Enero 2026, 14:33

El Estado se destacó el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros, al registrar un total de 8.7 millones de pasajeros durante el 2025

Nuevo León presentó este jueves varios anuncios estratégicos para consolidar su proyección como un destino competitivo y a largo plazo.

02 Conectividad aérea y Mundial 2026 los principales anuncios de Nuevo León en el segundo día de FITUR.jpeg

Durante el segundo día de actividades de la Feria Internacional de Turismo FITUR, se llevó a cabo el corte de listón de la nueva ruta Monterrey-París, que operará Aeroméxico, en el stand de Nuevo León en IFEMA. 

Dicha conexión contará con tres frecuencias semanales con el fin de ampliar el acceso del Estado hacia Europa, por medio del hub de París–Charles de Gaulle.

Destaca crecimiento de pasajeros en Nuevo León

La entidad también se destacó el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros, al registrar un total de 8.7 millones de pasajeros durante el 2025.

En la presentación de la Ruta de Sedes Mundialistas de México, se resaltó la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 debido a que se sustenta en planeación, coordinación institucional y una visión de legado para el desarrollo turístico.

01 Conectividad aérea y Mundial 2026 los principales anuncios de Nuevo León en el segundo día de FITUR.jpeg

Por su parte, la secretaria del Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, recibió el reconocimiento "Aire Libre Destino México" como resultado del trabajo ejercido en la entidad en turismo responsable y sostenible.

05 Conectividad aérea y Mundial 2026 los principales anuncios de Nuevo León en el segundo día de FITUR.jpeg

Este documento sustenta la presencia de Nuevo León en la Guía Aire Libre Destino México 2026, con distribución impresa, digital y en formato QR en ferias internacionales con sede en España y otros mercados estratégicos.

 

 

