Nuevo León analiza restringir celulares en las escuelas

Durante un evento realizado en el Parque España, jóvenes de secundaria y preparatoria pidieron públicamente a legisladores que no se prohíba el uso de celulares

Ante los posibles efectos del uso de celulares y redes sociales en la salud mental y el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes, la diputada local por Monterrey, Lorena de la Garza, planteó abrir en el Congreso de Nuevo León el debate sobre una posible restricción de estos dispositivos en las escuelas.

La legisladora señaló que otros países ya han avanzado en la regulación del uso de celulares y redes sociales entre menores de edad, por lo que consideró que existe información suficiente para comenzar a analizar la posibilidad de implementar medidas similares en Nuevo León.

Restricción podría generar controversia

Reconoció que una eventual restricción podría generar controversia entre estudiantes y familias, sin embargo, sostuvo que el bienestar de las nuevas generaciones debe estar por encima de la popularidad de una decisión.

“Estoy perfectamente consciente de que va a ser una decisión públicamente controversial, que no va a ser fácil, incluso que algunos niños y adolescentes van a estar en contra, pero si es algo que ya está documentado que puede afectar la salud mental y el desarrollo cognitivo de las niñas y de los niños, es algo que tenemos que abordar desde este Congreso”, expresó De la Garza.

La diputada recordó que el tema incluso ha generado inquietud entre los propios estudiantes.

Como ejemplo, relató que, durante un evento realizado en el Parque España, jóvenes de secundaria y preparatoria pidieron públicamente a legisladores que no se prohíba el uso de celulares.

Proponen mesas de trabajo

Ante este escenario, la diputada consideró que cualquier regulación debe construirse a partir de un análisis previo y mediante mesas de trabajo en las que participen docentes, familias, especialistas y autoridades educativas.

También planteó que, en caso de aprobarse alguna medida, deberán establecerse reglas claras de operación y mecanismos que permitan aplicarla de manera adecuada dentro de los planteles educativos.

“Primero hay que hacer los análisis, las mesas de trabajo, la legislación y después ponerle sus reglas de operación y su plan de trabajo para poderlo trabajar en conjunto”, señaló.

La legisladora manifestó su disposición para abordar el tema con las autoridades educativas del Estado, al considerar que una regulación responsable podría contribuir al desarrollo integral de niños y adolescentes, así como a fortalecer su salud mental, habilidades cognitivas y convivencia escolar.