Nuevo León analiza cómo usar celulares dentro de las aulas

Al inaugurar la Feria Internacional del Libro, el gobernador compartió que él mismo utiliza audiolibros mediante aplicaciones en dispositivos inteligentes.

El gobernador Samuel García calificó de "imposición" de la Federación la restricción de celulares en las escuelas, y dijo que su administración ahora analiza cómo sí utilizar los dispositivos inteligentes en las aulas.

A menos de un mes de que entre en vigor la medida, y luego de que la Secretaría de Educación estatal adelantase una prohibición en los primeros grados de primaria, el mandatario reveló que continúan sin definir cómo implementarán las nuevas disposiciones.

Samuel García pide analizar el uso de tecnología en las aulas

"Este verano Nuevo León fue parte de un debate muy importante a nivel nacional, donde se nos quiso imponer, desde el centro, prohibir celulares y tablets en las escuelas. "Un gran debate que nos llevó a desvelos con el secretario de Educación de si realmente era un avance o no prohibir en las escuelas públicas la tecnología, o la herramienta de la tecnología", declaró.

Sin embargo, posteriormente matizó su mensaje sobre la medida del Gobierno Federal, aunque recalcó que su postura es que se requiere un mayor análisis.

"Todavía hoy estamos en este debate porque soy un convencido del federalismo y de que nada público debe ser un 'machetazo', todo debe ser estudiado y todo debe ser gradual", aseveró.

Defiende dispositivos inteligentes para acercar a jóvenes a la lectura

Al inaugurar la Feria Internacional del Libro, el gobernador compartió que él mismo utiliza audiolibros mediante aplicaciones en dispositivos inteligentes.

En ese sentido, defendió el uso de estos como una manera de acercar a los jóvenes a la lectura.

"Eso me ha llevado a preguntarme si quizá valdría la pena promover los libros en las tecnologías. "Quizá el enfoque no debe ser que la tecnología compite con el libro, sino que la tecnología nos ayude a que leamos más, a releer", agregó.

Restricción de celulares entrará en vigor el 3 de noviembre

Será el próximo 3 de noviembre cuando entre en vigor la restricción de celulares en los planteles, esto, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara un decreto que fue previamente consultado con las autoridades educativas de todas las entidades de la República.

A inicios de octubre, la Secretaría de Educación de Nuevo León detalló que, aunque continuaban estudiando cómo efectuar la disposición, tendrían listo un plan de acción antes de la fecha límite.