Nuevo León ampliará apoyo para 160 mil mujeres cuidadoras

Dio a conocer que también podrán acceder a talleres de finanzas, emprendimiento, prevención de violencia de género y otros servicios

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y Mariana Rodríguez Cantú realizaron la entrega de más de 590 tarjetas a beneficiarias en la colonia Independencia, en Monterrey, continuando con el programa "Ayudamos a las Mujeres".

El mandatario estatal, acompañado del secretario general de Gobierno, Miguel Flores; el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia; y el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta; anunció que el programa continuará ampliándose para alcanzar a las 160 mil mujeres cuidadoras o jefas de familia identificadas en Nuevo León.

"A cada mujer de Nuevo León que quiere emprender, que quiere salir adelante o que no tenga para el sustento diario, el gobierno de Nuevo León las va a apoyar con 2 mil pesos al mes, hoy van 106 mil, pero son 160. Hay todavía 50 mil mujeres que necesito que me ayuden a correr la voz que yo sé que este apoyo las va a ayudar".

Ofrecerán talleres y servicios

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, destacó que el programa Ayudamos a las Mujeres nació a partir de escuchar las necesidades y experiencias de mujeres de Nuevo León.

Dio a conocer que también podrán acceder a talleres de finanzas, emprendimiento, prevención de violencia de género y otros servicios, con el objetivo de brindarles un respiro e impulsar sus proyectos y autonomía.

"La idea es llegar a todos los rincones de nuestro estado. Que ninguna mujer se quede sin este apoyo que es tan vital y tan importante para poder lograr nuestros sueños, para poder tener este respiro que muchas veces necesitamos y que se merecen, porque esto no es un privilegio. Es algo que históricamente nos merecemos y que hoy se le reconoce a través de la tarjeta de Ayudamos a las Mujeres”

Ampliarán oportunidades para las mujeres

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna destacó que el Estado continuará trabajando para ampliar las oportunidades de las mujeres, porque cuando una mujer sale adelante, también lo hacen su familia y Nuevo León.

Así como el secretario Félix Arratia señaló que, desde la coordinación del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, continuarán generando estrategias que ayuden a que todas las personas en Nuevo León tengan las mismas oportunidades.