La funcionaria destacó una reestructuración de los servicios de salud mental, que contempla atención para niñas y niños, además del abordaje de las adicciones

Más de 1.39 millones de personas que no contaban con acceso a servicios de salud de calidad se han registrado en el modelo “Cuidar tu Salud”, informó Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud de Nuevo León, durante su participación en el quinto informe de gobierno de Samuel García Sepúlveda.

La funcionaria explicó que al inicio de la administración enfrentaron dos desafíos: continuar con la atención de la pandemia e impulsar un modelo que ampliara la cobertura médica para la población.

De “Cuidar tu Salud” se desprenden 13 programas de cobertura para enfermedades de alto costo, señaló Marroquín, quien destacó avances en la atención del cáncer, la salud maternoinfantil y los servicios de salud mental.

Reportan reducción de mortalidad por cáncer y en atención maternoinfantil

La secretaria reportó una disminución de 80% en la mortalidad por cáncer infantil y de 12% por cáncer de mama, como parte del balance de los programas de atención.

También señaló reducciones en la mortalidad infantil, materna y por diabetes. En el conjunto de la atención maternoinfantil, informó una disminución de 60% en la mortalidad, sin desglosar ese porcentaje por indicador durante la información presentada.

Marroquín explicó que una de las prioridades es identificar oportunamente los riesgos durante el embarazo. En este rubro, destacó que el Hospital Materno cuenta con un instituto de alta especialidad enfocado en salud maternofetal.

Salud mental incluye atención para niñas, niños y adicciones

La funcionaria destacó una reestructuración de los servicios de salud mental, que contempla atención para niñas y niños, además del abordaje de las adicciones.

Sostuvo que Nuevo León es el único estado que brinda atención a las adicciones y aseguró que la entidad tiene el mayor acceso a servicios de salud del país.

Hospital Infantil alcanza un avance cercano al 70%

En infraestructura, Marroquín informó que la construcción del Hospital Infantil presenta un avance cercano al 70%. El proyecto está orientado a la atención de niñas y niños de Nuevo León.

Asimismo, anunció que la UNEME de General Terán será inaugurada el próximo sábado y destacó el fortalecimiento del Hospital Metropolitano como parte de las acciones para ampliar la capacidad de atención del sistema estatal.