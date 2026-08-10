Nuevo León alista Inventario de Emisiones Contaminantes

El funcionario estatal señaló que en los próximos días viajará a la Ciudad de México para reunirse con autoridades federales

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, informó que antes de que concluya agosto se llevará a cabo la última reunión para definir el Inventario de Emisiones Contaminantes, estudio que realiza el gobierno federal en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El funcionario estatal señaló que en los próximos días viajará a la Ciudad de México para reunirse con autoridades federales y conocer los resultados preliminares del estudio, los cuales posteriormente serán presentados a la ciudadanía.

“Esperemos que la próxima semana esté listo, estemos presentándole a la ciudadanía de manera clara y transparente cuáles son los resultados de este inventario”, señaló Lozano. “Vamos a tener una reunión en las próximas semanas en la Ciudad de México, donde vamos a ver los estudios preliminares y espero muy pronto presentar esto”, agregó.

Estudio identificará las principales fuentes contaminantes

El Inventario de Emisiones permitirá identificar las principales fuentes fijas y móviles de contaminación en la ciudad, así como determinar en qué proporción contribuyen sus emisiones al deterioro de la calidad del aire.

Con los resultados se busca contar con información técnica que permita diseñar y aplicar acciones de política pública para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.