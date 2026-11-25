Buchanan hizo un llamado a las víctimas y a quienes conozcan a mujeres que atraviesen por situaciones de violencia a solicitar ayuda y denunciar

Aunque Nuevo León reporta una disminución en la tasa de feminicidios, la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema que preocupa a las autoridades, principalmente por los casos que no llegan a las instancias de denuncia y permanecen dentro de la cifra negra.

Durante el Nuevo León Informa, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, señaló que la tasa de feminicidios pasó de 2.32 a 0.47 por cada 100 mil mujeres entre 2020 y 2025.

Advierten sobre cifra negra de violencia contra las mujeres

Sin embargo, advirtió que los registros oficiales no reflejan la totalidad de la violencia que enfrentan las mujeres, debido a que muchas víctimas no denuncian o no reportan las agresiones.

“Pero creo que las cifras que les muestro y que tienen como fuente la fiscalía no nos arrojan la verdad total. Hay mucha cifra negra y lo que hemos impulsado desde esta secretaría es que todas las mujeres denuncien, no importa que suba a la cifra, porque sabemos que esa cifra negra obedece a patrones culturales, obedece a desinformación, obedece a temor. “Si no hay denuncia, no podemos actuar. Si no hay reporte, no podemos intervenir. Las cifras solo son indicativas de lo que se ha presentado a la fiscalía, pero la normalización de la violencia existe todavía en muchos de los hogares en Nuevo León”, indicó.

Buchanan hizo un llamado a las víctimas y a quienes conozcan a mujeres que atraviesen por situaciones de violencia a solicitar ayuda y denunciar.

“Yo quiero invitar a todas las mujeres y a todas aquellos que conozcan mujeres que sufren violencia que reporten, que denuncie, que no estemos en la estadística de cifras negras”, aseguró.

Más de 78 mil mujeres han recibido atención

La funcionaria destacó que, durante la actual administración, más de 78 mil mujeres han recibido atención por situaciones de violencia y se han otorgado más de 500 mil servicios especializados mediante la red estatal de apoyo.

Actualmente, Nuevo León cuenta con 38 centros de atención, entre ellos 16 Centros Violeta y 22 Centros Libres, donde se brinda asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento de trabajo social.

Además, desde enero de 2024 operan dos refugios especializados que han protegido a más de 700 mujeres, junto con sus hijas, hijos y familiares.

La secretaria también señaló que es necesario ampliar las alternativas de protección mediante casas de tránsito municipales, que permitan resguardar hasta por 72 horas a mujeres en riesgo mientras se establece un plan de seguridad.

Plantean reformas sobre pensiones alimenticias y violencia vicaria

Por otra parte, adelantó que presentará ante el Congreso una iniciativa para que el incumplimiento de pensiones alimenticias provisionales, cuando hayan sido fijadas por un juez, también sea motivo de inscripción en el registro de deudores alimentarios.

Sobre la violencia vicaria, señaló que corresponde al Poder Legislativo avanzar en las reformas necesarias para incorporarla como delito autónomo en el Código Penal.