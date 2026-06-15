Nuevo León activa operativo para el primer juego del Mundial

Uno de los elementos centrales del operativo será la participación de la Unidad de Control de Multitudes, corporación especializada en la atención de eventos

Con la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros para el arranque de la actividad mundialista en Monterrey, el Gobierno de Nuevo León puso en marcha un operativo integral de seguridad y atención ciudadana que abarcará tanto el Estadio Monterrey como las principales zonas turísticas y de convivencia donde se concentrarán visitantes durante los próximos días.

Las autoridades estatales informaron que el dispositivo contempla acciones coordinadas entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, movilidad y respuesta ante cualquier eventualidad durante la celebración del primer encuentro del torneo en territorio nuevoleonés.

Refuerzan vigilancia en puntos estratégicos

Como parte de la estrategia, elementos de Fuerza Civil trabajan en conjunto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en operativos desplegados en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, carreteras, espacios públicos, zonas turísticas y puntos de alta afluencia.

El plan busca atender el incremento de visitantes que ya se observa en distintos sectores de la zona metropolitana y que continuará creciendo conforme avance la competencia.

Las autoridades destacaron que la presencia operativa no se limita únicamente al entorno del estadio, sino que se extiende a los principales corredores de movilidad y sitios de reunión de aficionados.

Unidad de Control de Multitudes tendrá papel clave

Uno de los elementos centrales del operativo será la participación de la Unidad de Control de Multitudes, corporación especializada en la atención de eventos masivos y que contará con protocolos específicos de prevención, contención y respuesta para garantizar el orden durante las actividades relacionadas con el torneo.

La finalidad es anticipar posibles situaciones de riesgo y mantener condiciones adecuadas para que los asistentes disfruten de la experiencia mundialista de manera segura.

Autoridades estatales señalaron que el ambiente festivo ya comienza a sentirse en las calles de Monterrey con la llegada de aficionados procedentes de distintos países, quienes han comenzado a participar en actividades previas a los encuentros deportivos.

Coordinación internacional y monitoreo permanente

Como parte de los preparativos, durante la última semana se activaron reuniones diarias de coordinación en las que participan corporaciones de seguridad, organismos de auxilio, representantes del torneo y autoridades consulares de países cuyas selecciones tendrán actividad en Nuevo León.

Entre las naciones involucradas en estas mesas de trabajo se encuentran Túnez, Suecia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá.

Además, Protección Civil de Nuevo León mantiene personal especializado en alerta para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse antes, durante o después de los encuentros, reforzando así la capacidad de respuesta ante contingencias.

Con estas acciones, Nuevo León busca consolidarse como una de las sedes mejor preparadas para recibir a miles de visitantes durante el torneo y garantizar que la actividad deportiva se desarrolle en un entorno seguro para aficionados, turistas y habitantes de la entidad.