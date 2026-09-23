Nuevo León activa fondo para apoyar a sus municipios

El Consejo Nuevo León ratificó su compromiso de dar acompañamiento técnico y seguimiento puntual a cada una de las etapas de integración del proyecto fiscal

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado confirmó la activación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), con lo que esta misma semana arrancará la entrega de recursos a los municipios de Nuevo León para amortiguar la caída nacional en las participaciones federales.

La confirmación de estos apoyos se dio durante una reunión encabezada por el Tesorero estatal, Ulises Carlin de la Fuente, con integrantes de la Comisión de Finanzas de Consejo Nuevo León, en la que se presentaron las bases e indicadores macroeconómicos para la construcción del Presupuesto de Egresos 2027.

FEIEF dará apoyo financiero a municipios de Nuevo León

De acuerdo con las autoridades estatales, la dispersión del FEIEF busca dar oxígeno financiero a los gobiernos municipales frente al ajuste de partidas que enfrentan todas las entidades del país, mientras en el Congreso de la Unión se define el Paquete Fiscal Federal.

“También dio a conocer que ya se activó el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y que esta semana se entregarán los recursos a los municipios, para contrarrestar el impacto que, a nivel nacional, enfrentan todos los estados ante una baja en las participaciones”, informó la Secretaría de Fianzas en un comunicado.

Preparan propuesta del Presupuesto de Egresos 2027

Durante la mesa de trabajo, Carlin de la Fuente expuso las expectativas de la economía local y nacional que guiarán la propuesta presupuestal de la entidad para el próximo ejercicio.

Por su parte, el Consejo Nuevo León ratificó su compromiso de dar acompañamiento técnico y seguimiento puntual a cada una de las etapas de integración del proyecto fiscal.