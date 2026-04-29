Nuevo León acelera inversión histórica en seguridad y movilidad

Miguel Ángel Flores Serna destaca modernización del transporte, nuevas carreteras y expansión del Metro como pilares para elevar la calidad de vida

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que Nuevo León se posiciona como referente nacional por el nivel de inversión destinado a seguridad y movilidad, dentro de una estrategia integral enfocada en elevar la calidad de vida de la población.

El funcionario señaló que, desde el arranque de la actual administración estatal, se han atendido temas urgentes para garantizar el desarrollo, con acciones estructurales en rubros clave como agua, seguridad y transporte.

“Desde que llegamos nos enfocamos en resolver los temas más urgentes, como el agua y la seguridad. Ahora estamos fortaleciendo la movilidad, que es un rubro estratégico porque impacta directamente en la calidad de vida y en el desarrollo económico del estado”, expresó.

Modernizan transporte público con más de 4 mil camiones

Flores Serna subrayó que uno de los principales avances ha sido la transformación del sistema de transporte público, a través de la incorporación de más de 4 mil nuevos camiones, con el objetivo de ampliar la cobertura, mejorar la eficiencia y ofrecer mayor comodidad a los usuarios.

Además, resaltó la apuesta por soluciones tecnológicas como SINTRAM, el sistema de semaforización inteligente diseñado para optimizar la circulación vial y fortalecer la movilidad urbana en la zona metropolitana.

“Estamos impulsando nuevas carreteras, la modernización del transporte público con más de 4 mil nuevos camiones y proyectos tecnológicos como SINTRAM, el sistema de semaforización inteligente, que permitirá hacer más eficiente la movilidad y avanzar hacia una ciudad más conectada e inteligente”, indicó.

Nuevas líneas del Metro apuntalan crecimiento sostenible

El Secretario General de Gobierno agregó que estas acciones se complementan con proyectos de gran escala, entre ellos la construcción de nuevas líneas del Metro, consideradas fundamentales para ampliar la cobertura del transporte masivo y responder al crecimiento poblacional de la entidad.

Destacó que la meta es consolidar un modelo de movilidad moderno, eficiente y sostenible, con capacidad para atender las necesidades de conectividad presentes y futuras de Nuevo León.

“Estamos construyendo la movilidad que durante muchos años se necesitó, con inversión, planeación y visión de futuro para que Nuevo León continúe avanzando”, concluyó.