Nuevo León abre paso a una nueva red de carreteras

Con proyectos que conectan el Puente Colombia, corredores industriales y destinos naturales, el estado fortalece su infraestructura para agilizar la movilidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Desde la frontera hasta el sur del estado, Nuevo León está trazando nuevas rutas para conectar mercancías, comunidades y destinos, con una red de carreteras que busca convertir la infraestructura en un motor de desarrollo económico, industrial y turístico.

En el norte, la Carretera Gloria-Colombia, de 56.5 kilómetros, fortalece el enlace con el Puente Internacional Colombia y ofrece una ruta estratégica para el traslado de mercancías hacia Estados Unidos, al evitar que el transporte de carga tenga que cruzar por la zona metropolitana.

Hacia el centro y sur, la Carretera Interserrana representa otro de los proyectos clave al conectar la región sur con la zona citrícola y enlazar las carreteras federales 57 y 85. Sus tramos 1 y 3 registran avances superiores al 80 y 90 por ciento, respectivamente.

La transformación también alcanza los corredores industriales con el Nuevo Libramiento Juárez-Pesquería, de 9.2 kilómetros, pensado para sacar parte del transporte pesado de las zonas urbanas y mejorar los accesos a los puntos de actividad industrial. El Periférico de Nuevo León complementa esta estrategia con ampliaciones y nuevos tramos.

Pero las carreteras también están abriendo camino hacia nuevos destinos. En la región citrícola, la conexión entre Montemorelos y las presas Cerro Prieto y León busca facilitar el acceso a zonas naturales y fortalecer actividades como la pesca, el turismo y la convivencia familiar.

El proyecto contempla 30 kilómetros de nueva carretera desde Montemorelos y otros 20 kilómetros hacia la cortina, mientras que una vía de acceso de 27 kilómetros hacia Presa León permitirá fortalecer la conexión entre Linares y Montemorelos, acercando estos espacios a visitantes de distintas regiones.

Así, desde los cruces fronterizos hasta las comunidades del sur, Nuevo León apuesta por una red carretera que no solo reduzca distancias, sino que acerque comercio, inversión, seguridad y turismo.

La estrategia se acompaña de una mayor presencia de Fuerza Civil fuera del área metropolitana, con 17 destacamentos actualmente y uno más anunciado para reforzar la seguridad regional.