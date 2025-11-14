Nuevo ataque armado deja dos hombres heridos en García

El ataque ocurrió donde la colonia Villas de Alcalí, apenas a unos días de que en ese mismo sector se registrara una balacera durante un baile popular

La violencia volvió a presentarse en el municipio de García la noche de este martes, cuando dos hombres fueron atacados a balazos en la colonia Villas de Alcalí, apenas a unos días de que en ese mismo sector se registrara una balacera durante un baile popular.

El ataque ocurrió al filo de las 21:00 horas en la calle Asbesto y la avenida Villas de Alcali, donde vecinos reportaron una serie de detonaciones. Al salir de sus viviendas, descubrieron a dos hombres tendidos sobre el pavimento con heridas de bala.

Los lesionados fueron identificados de manera extraoficial como Gerardo Antonio, de 23 años, y Jesús Estrada, de 31, quienes fueron auxiliados por paramédicos municipales y trasladados a un hospital, donde permanecen bajo atención médica.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los agresores viajaban en un vehículo desde el cual abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de escapar. El ataque generó un fuerte despliegue policiaco, mientras agentes ministeriales y peritos recabaron indicios balísticos que quedaron dispersos en la vía pública.

Autoridades mantienen bajo investigación el móvil de la agresión, sin descartar que pudiera estar relacionada con el ataque registrado el pasado domingo en el mismo sector, donde se aseguraron más de cien casquillos de armas largas y cortas tras una balacera ocurrida durante un evento de música vallenata.