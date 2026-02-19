Nueva Fiscalía: revisan poder para congelar bienes

Flores Saldívar rechazó que el congelamiento de cuentas y bienes pueda utilizarse con fines políticos o como una forma de 'golpeteo¿

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que la Fiscalía de Nuevo León se encuentra a la espera de la notificación oficial de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de analizar los alcances legales de la nueva Fiscalía especializada, particularmente en lo referente al congelamiento de cuentas y bienes.

En entrevista, explicó que existe una controversia jurídica respecto a la competencia para realizar este tipo de aseguramientos. Precisó que, cuando se trata del delito de lavado de dinero, la facultad para congelar cuentas corresponde a autoridades federales, sin que ello limite las capacidades de investigación de la instancia estatal.

“Hay una controversia de que si es con motivo del delito de lavado de dinero, las autoridades que estarían encargadas del congelamiento de cuentas son las autoridades federales, sin restar las capacidades de investigación que tengamos nosotros”, precisó.

Flores Saldívar señaló que, por ahora, no se ha definido quién asumirá dichas acciones, ya que primero deberán conocer formalmente la resolución de la Corte, la cual aún se encuentra en proceso de engrose y notificación oficial.

“Estamos esperando que nos notifiquen formalmente la resolución de la Corte y analizarla. Corresponde a ellos determinar los tiempos”, agregó.

Sin definición del titular de la nueva Fiscalía

En relación con la designación de quien encabezará la nueva Fiscalía especializada, el fiscal confirmó que todavía no existen avances concretos, aunque puntualizó que la ley ya establece los requisitos que deberá cumplir la persona aspirante al cargo.

Entre los requisitos contemplados se encuentran controles de confianza, exámenes de laboratorio y evaluaciones institucionales, similares a los que debe acreditar el resto del personal que integra la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Descartan uso político del congelamiento de bienes

Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de que el congelamiento de cuentas y bienes pueda utilizarse con fines políticos o como una forma de “golpeteo”, Flores Saldívar rechazó dichas versiones y afirmó que la institución actúa con objetividad.

“Desconozco esa actividad como golpeteo político. Hemos demostrado la objetividad de las actuaciones de la Fiscalía”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que será hasta que la Suprema Corte notifique oficialmente su resolución cuando la Fiscalía estatal pueda definir con claridad los procedimientos, alcances y responsabilidades que tendrá la nueva Fiscalía especializada.