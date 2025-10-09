Notifican orden de aprehensión a presuntos homicidas de niña

Los tres inculpados fueron detenidos por su presunta participación en el ataque con armas de fuego contra policías de Guadalupe, el pasado 28 de septiembre

Los sujetos que durante un ataque a policías de Guadalupe asesinaron a una niña de cinco años fueron consignados ante un juez de control.

Los presuntos homicidas y agresores fueron notificados de órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y delitos contra instituciones oficiales y servidores públicos.

La carpeta de investigaciones fue puesta a disposición del juzgador, quien al estudiar las actas encontró elementos para girar su arresto.

Los detenidos son señalados de participar en el ataque con armas de fuego contra oficiales de la Policía de Guadalupe el pasado 28 de septiembre del 2025.

Durante la agresión en calles de la colonia Tierra Propia un uniformado sufrió lesiones.

Pero durante los hechos una niña de cinco años murió al ser alcanzada por los proyectiles y su mamá resultó gravemente herida.