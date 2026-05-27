Notifican orden de aprehensión a presunto homicida en penal

Autoridades investigan una agresión con arma de fuego que derivó en la muerte de un joven de 21 años, en mayo de 2004, en Escobedo

Juan José “N”, de 32 años, fue notificado de una orden de aprehensión en su contra al interior de un penal estatal, por su presunta participación en el homicidio de un joven ocurrido en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, ejecutaron la orden judicial contra el señalado, a quien se le investiga por una agresión con arma de fuego que derivó en la muerte de Isaac, de 21 años de edad.

Las indagatorias del Ministerio Público especializado en Homicidios establecen que los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2024, en un domicilio ubicado sobre la calle Privada Fidel Velázquez, en la colonia Agropecuaria Emiliano Zapata.

Según la carpeta de investigación, la víctima se encontraba en el lugar junto a su hermano, debido a que habían acudido a visitar a una persona. En ese momento, fueron sorprendidos por Juan José “N” y otro hombre, con quienes presuntamente mantenían conflictos relacionados con temas de drogas.

La autoridad señaló que el acompañante del ahora detenido sacó un arma de fuego corta y disparó contra Isaac, para posteriormente escapar ambos a bordo de un vehículo.

La víctima murió en el sitio a consecuencia de lesiones craneoencefálicas provocadas por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con la autopsia practicada por el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía estatal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para ubicar al segundo implicado en el ataque.