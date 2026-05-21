Notifican orden de aprehensión a joven por homicidio en García

Las indagatorias establecen que la víctima, identificada como Axel, de 17 años, caminaba por el sitio cuando fue seguido por dos sujetos a pie

Un joven de 21 años fue notificado de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado de un adolescente de 17 años, ocurrido en el municipio de García, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, informó que el cumplimiento de la orden se realizó el pasado 18 de mayo de 2026 en contra de Pedro Damián “N”, quien ya se encontraba internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Hechos ocurrieron en plaza pública de García

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, los hechos se registraron el 4 de abril de 2026 en una plaza pública ubicada sobre la calle Blanquillo, en la colonia Paraje San José, en García.

Las indagatorias establecen que la víctima, identificada como Axel, de 17 años, caminaba por el sitio cuando fue seguido por dos sujetos a pie.

Uno de ellos, plenamente identificado como el ahora imputado, presuntamente portaba un arma de fuego corta y, al tener rencillas previas relacionadas con temas de narcóticos, comenzó a perseguir al menor y a dispararle en repetidas ocasiones.

Víctima murió tras ser trasladada a un hospital

El adolescente resultó gravemente lesionado y quedó tendido en la plaza, donde familiares solicitaron auxilio al 911.

Paramédicos lo trasladaron a un hospital cercano, sin embargo, pese a las maniobras médicas, se confirmó su fallecimiento.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense, donde la necropsia determinó que la causa de muerte fue secundaria a lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego en diversas regiones del cuerpo.

Imputado permanece internado en penal estatal

Pedro Damián “N” permanece internado en el mismo centro penitenciario, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso.