Notifican a hombre por homicidio en negocio de compra de chatarra

La Fiscalía Especializada en Homicidios documentó la presunta participación de Antonio 'N' en la agresión a golpes que resultó en la muerte de un hombre

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejercieron acción penal, mediante orden de aprehensión, contra Antonio "N”, de 42 años de edad, por matar a un hombre en un negocio de compra de chatarra, en el municipio de Zuazua.

El delito por el que se le señala es homicidio.

Se le notificó al interior de un centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un juez de control y de juicio oral penal de Nuevo León.

La Fiscalía Especializada en Homicidios, con apoyo de los detectives, documentó la presunta participación de Antonio "N" en la agresión a golpes que resultó en la muerte violenta de un hombre identificado como Iván, de 45 años de edad.

El pasado 16 de julio, el ahora detenido arribó a un negocio de compra-venta de chatarra ubicado en la colonia Valle de Santa Elena, en ese municipio.

Ahí, la víctima estaba vendiendo fierro que había recolectado, y el ahora detenido le reclama por presuntamente haberle robado material de una vulcanizadora de su propiedad, y comenzó a agredirlo a golpes.

La acción continuó hasta que testigos de los hechos los separaron y solicitaron una ambulancia para trasladar a la víctima al Hospital Metropolitano, donde el 20 de julio el personal médico notificó la muerte.

El deceso fue por contusión profunda de abdomen, según pericial practicada en el SEMEFO.