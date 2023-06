'Nos quedamos sin amor': Regia traspasa boda y se viraliza

La publicación de una mujer que busca traspasar el paquete de bodas que contrató con su entonces prometido se está haciendo viral en redes sociales

Por: Patricia Agüero

Junio 14, 2023, 13:00

Una pareja creyó que estaban destinados a estar juntos para toda la vida y por eso se comprometieron, comenzaron los planes para la boda, la separación del salón, el anunció a los invitados. Sin embargo, durante el proceso algo ocurrió y la boda se canceló.

Lejos de pensar que hubo una infidelidad de por medio, la pareja simplemente se dio cuenta que no era la persona indicada con la que se iban a casar.

Y después del duelo emocional que la pareja pueda estar pasando, ahora han puesto manos a la obra para traspasar el paquete de boda que habían separado en un salón de eventos ubicado en el municipio de Guadalupe en Nuevo León.

La historia fue compartida en un 'hilo' de Twitter por la usuaria que solo se identifica como: @b_d2139 y rápidamente se ha viralizado en redes sociales.

La publicación llama la atención por que señalan que de no encontrar un comprador en el lapso de una semana, la pareja quedará pobre, a parte de que ya quedaron 'sin amor'.

La ahora ex prometida animó a las personas a pedir matrimonio y comprarle su paquete de bodas en un salón ubicado sobre la avenida Benito Juárez en la colonia Villas del Río en Guadalupe.

La mujer ofreció algunos detalles del paquete que contrataron el cual tiene un costo total de 118,400 pesos, de los cuales se pagaron al salón solamente 45 mil pesos, por lo que están traspasando el evento por la cantidad de 35 mil pesos y se tiene un mes antes de la fecha para acabar de liquidar el salón.

El evento está dirigido para 200 personas y cuenta con un área infantil, además incluye lo siguiente:

- Menú a tres tiempos

- Barra libre de bebidas nacionales o cerveza

- Área de civil

- Carrito de elotes y tostitos

- Iglú de fotos instantánea para invitados

-Lluvia metálica más chisperos

-Decoración de salón floral mesas, mesa principal y escalera a su elección.

Finalmente la mujer anexó en su publicación fotos del salón y dio un número de WhatsApp para las personas interesadas: 811 778 2910.





Tras viralizarse la publicación en Twitter las reacciones no se hicieron esperar con cientos de usuarios interesados en conocer los motivos del fin de la relación, incluso hubo una persona que directamente le preguntó: ¿Quién de los dos fue infiel, platiquen todo el chisme?, a lo que la mujer se limitó a responder: 'Nadie, solo fue darse cuenta antes de tiempo que no era la persona indicada. Y agradecida de que no fuera por esta razón'.