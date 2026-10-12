'Nos falta un año y va a ser el mejor': Samuel García

Durante la conmemoración de cinco años de gestión, el mandatario rechazó el regreso de la vieja política de cara a su último año.

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Con música en vivo, baile folclórico y un auditorio abarrotado, el gobernador Samuel García encabezó la conmemoración por los cinco años de “Un Nuevo Comienzo”, en el Auditorio del Parque del Agua.

El evento inició con un mensaje de bienvenida a cargo de Mariana Rodríguez, quien recordó los inicios del gobierno.

Durante su intervención, aseguró que, a cinco años de su administración, Nuevo León ha demostrado que su gobierno cumple, aunque reconoció que aún quedan pendientes por resolver.

“Hoy cinco años después, Nuevo León se dio cuenta que el Nuevo sí cumple; falta mucho para reparar lo que dejó la vieja política, pero seguiremos trabajando por un nuevo Nuevo León”, expresó.

Por su parte, el gobernador rechazó la posibilidad de que la llamada vieja política regrese a encabezar el estado y afirmó que su administración cuenta con un 80 por ciento de aprobación ciudadana.

Asimismo, destacó los programas impulsados por su gobierno en distintos rubros y municipios, con los que aseguró se ha buscado beneficiar a las familias de Nuevo León.

“Por eso les digo que el Nuevo sí cumple”, reiteró ante los asistentes.

De cara al último año de su administración, Samuel García afirmó que buscará cerrar su gestión con resultados y aseguró que trabajará para convertirla en el mejor gobierno que haya tenido la entidad.

“Nos falta un año y va a ser el mejor, yo siento que juntos vamos a lograr ser el mejor gobierno de Nuevo León”, manifestó.

La celebración concluyó con la presentación musical de uno de los grupos invitados al festival, que puso el broche de oro a la conmemoración.