Nombran a Sandra Pámanes coordinadora de MC en el Congreso Local

La diputada Sandra Pámanes fue nombrada coordinadora de la bancada de MC en Nuevo León, tras la salida de Miguel Flores al gabinete del gobernador

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Pámanes, fue nombrada coordinadora del Grupo Legislativo en el Congreso del Estado, luego de más de un mes sin un líder de bancada.

En una reunión en el Comité Estatal del partido, el presidente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Baltazar Martínez, hizo el nombramiento y la diputada dijo estar muy honrada por haberla considerado para dicha responsabilidad.

“Quiero agradecer esta muestra de confianza por parte de nuestro dirigente estatal Baltzar Martínez, al depositar en mi persona la confianza para guiar los pasos de esta bancada que por sí sola sabe avanzar y caminar del lado de los ciudadanos.

“Recibo esta estafeta por parte de nuestro excoordinador Miguel Flores, que efectivamente nos deja la vara muy alta, porque logró conciliar intereses, acuerdos importantes y sobre todo el avance de la bancada y de Nuevo León”, dijo la diputada.

El coordinador anterior, Miguel Flores, dejó su puesto como diputado local en el Congreso del Estado, luego de que el gobernador Samuel García lo invitara a ser parte de su gabinete como nuevo secretario general de gobierno.

En su lugar, el suplente fue Glen Villarreal; sin embargo, no entraría directamente como coordinador de la bancada; tras semanas de negociación y verificar qué diputado o diputada cumplía mejor con el perfil, se eligió a Sandra Pámanes.

Según fuentes legislativas, muchos de sus compañeros de bancada no estaban de acuerdo con este nombramiento; sin embargo, la decisión ya se tomó.

En el evento también estuvo presente el senador Luis Donaldo Colosio, el secretario general de gobierno, Miguel Flores, y toda la bancada de diputados locales.