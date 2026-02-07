Nombran a nuevo encargado de la Guardia Nacional en Nuevo León

El gobernador Samuel García dio la bienvenida al nuevo coordinador estatal y lo invitó a continuar con la estrategia de coordinación en materia de seguridad

Víctor Manuel Lemarroy Santos fue designado como nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Nuevo León y comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar, nombramiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La ceremonia de toma de posesión del cargo y protesta de bandera se llevó a cabo en las instalaciones de la Séptima Zona Militar, ubicadas en el municipio de Apodaca, donde se contó con la presencia de autoridades civiles y militares de los tres órdenes de gobierno.

Al evento asistieron el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda; el secretario general de Gobierno, Miguel Flores; el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar; el general Ramiro Ramírez López, quien se desempeñaba como comandante de la Guardia Nacional en la entidad; así como el general Julio César Moreno Mijangos, coordinador de la Guardia Nacional en la región noreste del país, quien fue el encargado de tomar protesta al nuevo mando.

Víctor Manuel Lemarroy Santos cuenta con una trayectoria de 38 años de servicio en las Fuerzas Armadas, es originario de Minatitlán, Veracruz, y es egresado del Heroico Colegio Militar.

Durante su intervención, el gobernador Samuel García agradeció al general Ramiro Ramírez López, quien tomó el cargo en agosto de 2025, por el trabajo realizado durante su gestión al frente de la Guardia Nacional en Nuevo León.

“Su trabajo durante estos meses fue clave para que nuestro estado cerrara el 2025 como primer lugar en seguridad; por ello estamos sumamente agradecidos”, dijo el gobernador.

Asimismo, García Sepúlveda dio la bienvenida al nuevo coordinador estatal y lo invitó a continuar con la estrategia de coordinación en materia de seguridad para mantener a Nuevo León entre las entidades con mejores indicadores a nivel nacional.

“General, bienvenido. Siéntase en casa. Su trayectoria, disciplina y compromiso nos dan la certeza de que esta nueva etapa será de grandes resultados. Llega a un estado que ha demostrado que sí se puede reconstruir la seguridad cuando hay coordinación, estrategia y voluntad”, afirmó.