Nombran a Manuel Meza como relevo temporal de Mijes en Escobedo

Con este nombramiento, las autoridades municipales señalaron que se dará continuidad a los programas, proyectos y acciones en curso.

El Cabildo de Escobedo aprobó por unanimidad la designación de Manuel Meza Muñiz, actual secretario de Servicios Públicos, como encargado de despacho de la Presidencia Municipal durante la ausencia temporal del alcalde Andrés Mijes.

La decisión fue avalada durante una sesión extraordinaria celebrada este sábado, en la que los integrantes del Ayuntamiento determinaron quién asumiría las funciones de la administración municipal mientras entra en vigor la licencia previamente autorizada al edil.

Meza Muñiz estará al frente del gobierno municipal del 1 al 30 de junio, periodo en el que Andrés Mijes se separará temporalmente del cargo para participar en el proceso de selección del Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León.

Con este nombramiento, las autoridades municipales señalaron que se dará continuidad a los programas, proyectos y acciones que actualmente desarrolla la administración.

La licencia temporal del alcalde había sido aprobada por unanimidad por el Cabildo el pasado 5 de mayo, por lo que la designación de Manuel Meza formaliza el relevo administrativo durante el mes en que Mijes permanecerá fuera de sus funciones.