Nombran a especialista de la UANL como perita traductora federal

Paulinna Megchun fue nombrada perita traductora federal, otorgado por el Órgano de Administración Judicial, la académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL amplía así su campo de acción en el ámbito de la traducción jurídica y pericial.

Cuenta con una trayectoria consolidada en la traducción de sentencias, actas, contratos y expedientes judiciales.

Siendo la primera experta en Nuevo León y norte de México en recibir el nombramiento de perita a nivel federal.

Esto le permite intervenir en procedimientos cuya competencia corresponde a autoridades federales, donde las traducciones forman parte de procesos de mayor complejidad jurídica.

Desde su adscripción universitaria, destacó la importancia de que la ciudadanía recurra a peritos traductores autorizados cuando los documentos serán presentados ante instancias oficiales.

En ese sentido, extendió la invitación a la comunidad a acercarse al Departamento de Traducción de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, donde se brinda orientación y servicios profesionales especializados.