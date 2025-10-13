'No Vamos a Dejar a Nadie Desamparado': Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo visitó este domingo el municipio de Huauchinango, uno de los más afectados por las lluvias torrenciales en el estado de Puebla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo visitó este domingo el municipio de Huauchinango, uno de los más afectados por las lluvias torrenciales en el estado de Puebla, para coordinar los trabajos de ayuda y evaluar los daños y aseguró que “ninguno de los afectados quedará desamparado”.

La mandataria informó que se están aplicando los protocolos de atención y acompañamiento a la población, con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), además de los gobiernos estatal y municipal.

"Visitamos Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo", declaró la presidenta Sheinbaum.

Destacó que la mejora en las condiciones climáticas está permitiendo agilizar las labores.

"Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado".

"Actualmente, el clima permite avanzar más rápido y hacer puentes aéreos hacia las comunidades que aún se encuentran aisladas", señaló.

La presidenta anunció una agenda intensiva para atender la emergencia en el centro del país.

A lo largo de su recorrido por la zona de desastre, Sheinbaum recibió diversas muestras de agradecimiento por parte de la población afectada debido a su pronta presencia en el lugar.

Según el reporte más reciente de las autoridades, las lluvias torrenciales de los últimos días han dejado un saldo de 44 personas fallecidas y 139 municipios afectados en cinco estados: Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Los 139 municipios más afectados están recibiendo atención prioritaria para el restablecimiento de los servicios básicos, incluyendo 65 mil 443 usuarios que quedaron sin servicio eléctrico, 14 interrupciones en la red carretera federal, de las cuales 10 ya han sido atendidas y 80 incidencias en la red estatal de carreteras, con 73 aún en proceso de atención.