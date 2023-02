No va Samuel al Congreso...y tampoco al Super Bowl

El gobernador Samuel García advirtió que no acudirá este viernes al Congreso Local y tampoco asistirá al Super Bowl por una gira de trabajo a Washington.

Por: Olivia Martínez

Febrero 07, 2023, 15:33

El gobernador Samuel García advirtió que no acudirá este viernes al Congreso Local a la cita que los diputados locales agendaron para que él comparezca este viernes 10 de febrero en el proceso de juicio político que le siguen...y aclaró que tampoco irá al Super Bowl.

Aseguró que irá a una gira de trabajo a Washington, en la que participará junto a gobernadores de estados norteamericanos y además promoverá inversiones para Nuevo León.

Aunque se informó que por la mañana el gobernador mandó por escrito al Congreso su justificación de ausencia a la cita y pidió diferirla debido a ese viaje al extranjero, en entrevista negó haber enviado el documento.

El juicio político que le siguen es por presuntamente violar la Constitución Política al haber incumplido con su obligación de enviar al Congreso su propuesta de Presupuesto 2023.

Esta tarde, en entrevista, se le preguntó si entonces no irá al Congreso y respondió que no tiene a qué ir, además de que no ha sido notificado