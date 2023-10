No toman protesta a Rosaura Guerra; ponen plazo de 15 días 

Tras hacer de conocimiento el escrito con la renuncia de Alhinna Vargas, el Congreso local no tomó protesta a su suplente, Rosaura Guerra y dio un plazo de 15 días para definir el asunto.

Lo anterior, después de una discusión alargada entre legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, pues los emecistas pedían que se votara de inmediato la integración de Guerra por “obvia resolución”.

Sin embargo, esta petición de la bancada naranja fue rechazada con 22 votos en contra y 10 a favor.

En la lectura de asuntos en cartera, tras la recitación del documento, la diputada local de Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Guidi, solicitó que se turnara con carácter de urgente a la Comisión de Gobernación.

Enseguida, su compañera, Norma Benítez, solicitó que se mandara a llamar a la suplente de Vargas, Rosaura Guerra, sin turnar a comisiones y se votara en el Pleno.

“Es una obligación constitucional para este Poder Legislativo respetar los derechos político-electorales de las diputaciones propietarias y suplentes”, expresó Benítez.

A esta petición se sumó su compañera y vicecoordinadora del grupo legislativo de MC, Sandra Pámanes.

“Me parece muy grave lo que están intentando hacer nuevamente, y digo nuevamente porque no es la primera vez que lo hacen. Solamente en aquellos casos que para ustedes son convenientes los realizan y no les importa incluso hacer turnos y returnos a comisiones que no tienen ni siquiera en sus funciones tal decisión”, apuntó la legisladora.

No obstante, el presidente de la Mesa Directiva, Mauro Guerra, alegó que ya se había enviado a la Comisión de Gobernación.

Luego de establecer dicho plazo, Rosaura Guerra, acusó de violencia política de género a los diputados del PRI y PAN por negarse a tomarle protesta.

“Yo debo de tomar protesta a la brevedad sin que pasen los 15 días, no hay necesidad de usar los medios legales cuando la Ley es muy clara. Hay una renuncia irrevocable, por lo tanto, no hay necesidad, insisto, de hacer uso de las estrategias legales que hay para por capricho e ignorancia, o bien, en mi caso, violencia política de género, que están llevando a cabo los legisladores del PRI y el PAN”, concretó la emecista.