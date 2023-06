No soy hampón y en temas políticos no me meto: Pedro Arce

'Estos son temas que rebasan el ámbito de lo que es mi función, la cual es la procuración de la justicia. Yo en la parte política no me meto' Pedro Arce.

Por: Alejandra Coronado

Junio 08, 2023, 17:53

El representante de despacho de la Fiscalía General del Estado, Pedro Arce, respondió a la acusación hecha por el Gobernador Samuel García en las que los tachó de hampón del PRI y el PAN.

Arce declaró no sentirse un hampón, y aseguró que no se meterá en temas políticos luego de que García pidiera su destitución en el Senado de la República.

“Estos son temas que rebasan el ámbito de lo que es mi función, la cual es la procuración de la justicia. Yo en la parte política no me meto, no soy político y como se los dije al principio, al final del día yo soy un encargado de despacho y por mandato de Ley tendremos que esperar a que el Congreso designe un nuevo fiscal y en ese momento, un servidor, entregará la institución”, comentó Arce.

Comentó que personal administrativo no armado del ministerio, acudió a las instalaciones para insistir con las medidas de protección que previamente se habían implementado, asegurando que el mandatario estatal fue 'mal informado' pues este miércoles 7 de junio no intentaron ingresar a la fuerza ministeriales armados a la Torre Administrativa..

“Ayer se informó con total transparencia cual fue el actuar del personal de la Fiscalía en la Torre Administrativa”, añadió.

Y reiteró, que él ha transmitido a la comunidad que los temas políticos no los distraen porque no son políticos.

“Tenemos una gran responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos por lo que los temas políticos no me distraen en la parte personal“.

Referente al comentario del gobernador Samuel García en el que lo llamó “hampón” en el Senado de la República, Pedro Arce explicó que no se siente un hampón y que su carrera de más de 20 años lo respaldan.

Arce aseguró que él, junto a su equipo de trabajo, tienes como objetivo preservar la seguridad de los ciudadanos del estado.

Con información de elhorizonte.mx