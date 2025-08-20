No será obligatorio transporte escolar: Movilidad y Educación

Por: Maguelsy Caballero 19 Agosto 2025, 14:27 05 05 Compartir

En una mesa de trabajo en Congreso, tanto Hernán Villarreal, de Movilidad, como Juan Paura, de Educación, dijeron que habrá colegios exentos de estos programas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las Secretarías de Educación y de Movilidad se retractaron y aseguraron que el programa de transporte escolar no será obligatorio y que nunca fue de esa manera. Aunque en la iniciativa que se presentó se establece que escuelas privadas y publicas “elaborarán un programa de transporte escolar, tomando en cuenta las bases que al efecto expida la autoridad educativa estatal en conjunto con la autoridad estatal en materia de movilidad”, durante una mesa de trabajo en el Congreso del estado, tanto Hernán Villarreal, de Movilidad, como Juan Paura, secretario de Educación dijeron que habrá colegios exentos de presentar estos programas. “Si ustedes la pueden ver (la iniciativa) en ningún lado dice obligatorio, revísenla, en ninguna parte dice que es obligatorio, ahí dice que las escuelas deben presentar un plan, pero también dice que las autoridades van a poner todo lo que se necesite de su parte para que se pueda elaborar ese plan, es decir, el plan se va a realizar en forma conjunta entre autoridades padres de familia y directivos de los planteles” dijo Hernan Villarreal Información en desarrollo...