No se van a tomar represalias, solo que vuelva: Padre de Gael

A casi una semana de la desaparición de los adolescentes Héctor Gael Loya Juárez, de 14 años; Abraham Alexander Hernández Garza, también de 14; y Rodrigo Macías Molina, de 15, la angustia y la incertidumbre persisten para sus familias. Los tres jóvenes, compañeros del mismo grado en la secundaria, salieron juntos el pasado 24 de febrero y desde entonces no se supo de su paradero.

Hasta el momento, únicamente Rodrigo Macías Molina ha sido localizado, mientras que los padres de Gael y Abraham continúan en la búsqueda y a la espera de información oficial.

El padre de Gael, el señor Héctor Loya Hernández, aseguró que su hijo no se ha comunicado con él ni con su madre, Patricia Juárez, desde el día de su desaparición, a diferencia de Abraham, quien presuntamente sí ha tenido contacto con su familia.

“No, en ningún momento se comunicó; le llamaba yo por teléfono hasta que ya perdimos la pista del teléfono; jamás contestó. Abraham sí se comunicó con su mamá, creo, y de mi hijo no se sabe nada”, declaró.

Sin embargo, compañeros y amigos de la escuela han señalado que Gael se ha comunicado con ellos a través de TikTok, donde supuestamente les ha dicho que se encuentra bien, aunque sin dar mayores detalles sobre su ubicación o situación.

“Se ha estado comunicando con varios amigos y amigas, pero no sabemos si en realidad es él”, agregó su padre.

De acuerdo con lo que le ha informado la madre de Abraham, el adolescente se habría comunicado con ella para pedirle que retire la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 24 de febrero, alrededor de las 11:20 horas, cuando Abraham y Rodrigo pasaron por Gael a su domicilio, ubicado en la colonia Felipe Carrillo, en el municipio de Escobedo.

“Fue el martes, a las 11:20 de la mañana. Él salió de aquí de mi domicilio y ya no supimos de él. No nos dijo bien a dónde iba, solo que iba aquí a la Plaza Outlet y ya desde ahí perdimos rastro de él”, explicó Loya, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, afuera de su vivienda.

Según relató, Gael pidió permiso para salir y le comentó que acudirían a Sendero, una plaza comercial. Ese fue el último dato que tuvo directamente de su hijo. Posteriormente, el último rastro de los menores se ubicó en el centro de la ciudad.

Desde entonces, dijo, no ha podido descansar.

Gael vive únicamente con su padre desde hace un año y medio. Lo describe como un joven tranquilo, alegre y comunicativo.

“Es muy alegre, como cualquier niño de su edad; quizás se lo llevaron con engaños, realmente no sabemos qué está pasando, pero que regrese, es lo único que quiero”, expresó.

El padre sospecha que su hijo pudo haber estado en contacto con alguna persona que influyó en los tres adolescentes para salir de sus hogares.

Asimismo, señaló que hasta ahora no han recibido avances claros por parte de la autoridad.

“Hasta ahorita no hemos tenido respuesta por parte de la autoridad y pues estamos en la espera de qué nos dicen del paradero de mi hijo”, dijo esta mañana antes de dirigirse nuevamente a las instalaciones de la Fiscalía.

El viernes 26 de febrero, el fiscal del estado, Javier Flores Saldívar, informó que los menores habían sido reportados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que se solicitó el apoyo de las autoridades de la entidad vecina para continuar con las investigaciones. Al respecto, el padre de Gael manifestó su incertidumbre.

“Pues me comentan que supuestamente están allá, pero pues no sabemos nada realmente o si están en China”, señaló, en referencia al municipio donde presuntamente fue localizado Rodrigo.

La última vez que la Fiscalía se comunicó con la familia de Gael fue el sábado.

Finalmente, el padre hizo un llamado a las autoridades para intensificar la búsqueda.

“Le pido a la Fiscalía que lo busquen porque, pues, es un menor; imaginen el dolor que siento, de no saber de mi hijo, pues quiero que lo encuentren nada más y que regrese sano a casa. No se va a tomar represalias con nadie, nada más que regrese”, concluyó.