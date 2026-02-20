No se ha perdido el diálogo para presupuesto: Miguel Flores

El secretario general de gobierno aclaró que el Estado ha ofrecido disposición para llegar a un acuerdo para lograr el aval legislativo al Paquete Fiscal

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, aseguró que la administración estatal mantiene el diálogo con el Congreso Local con miras a la aprobación del Presupuesto 2026.

"Yo no he perdido el diálogo con los coordinadores, estamos insistiendo en sacarlo adelante para tener un mejor escenario en Nuevo León”, expresó.

Aclaró que el Estado ha ofrecido disposición para llegar a un acuerdo para lograr el aval legislativo al Paquete Fiscal.