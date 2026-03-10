No quiero que estas personas se queden en la cárcel: Waldo

Tras la audiencia en la que logró que vincularan a proceso a Karina “N” por presuntamente fabricarle un delito sexual, el senador afirmó que otorgará el perdón

Tras la audiencia en la que logró que vincularan a proceso a Karina “N” por presuntamente fabricarle un delito sexual y extorsionarlo para que abandonara la contienda por el Senado en 2024, el legislador Waldo Fernández informó que otorgará el perdón, pero que tomará acciones contra la Fiscalía de Nuevo León.

Tanto la defensa de la ahora ex funcionaria de Monterrey, como las de las dos personas señaladas de cómplices, solicitaron llegar a un acuerdo reparatorio y el morenista accedió.

“No tengo el ánimo de que se queden estas personas en la cárcel, yo lo que quiero, y que hoy quedó muy claro, es que mi nombre esté limpio”, declaró Fernández.

En primera instancia, agregó, deberán ofrecer disculpas públicas por el entramado que presuntamente orquestaron.

Sin embargo, según explicó en compañía de sus abogados, será el próximo 26 de marzo cuando se celebre una audiencia para resolver en qué consistirá la reparación.

“Son tres personas involucradas y las tres se tienen que disculpar”, aseveró, “este es un asunto en el que siempre estuvo en juego mi buen nombre y mi prestigio en la sociedad, entonces se tienen que disculpar. “No es un asunto patrimonial, eso lo estamos valorando, pero si hay un asunto patrimonial, sería donar este dinero a una asociación benéfica que tenga que ver incluso con el tema de violencia a las mujeres”.

Por otro lado, Fernández advirtió que sí tomará acciones en contra de la Fiscalía de Nuevo León y algunos de sus funcionarios como el entonces encargado de despacho Pedro Arce Jardón.

Y es que reiteró que el órgano autónomo facilitó a Karina “N” la fabricación del delito de violación mediante múltiples irregularidades.

“Estoy seguro de que el 26 van a salir libres los tres implicados, pero voy a pedir un desglose para la Fiscalía General del Estado porque yo tuve los medios económicos y visibilidad, pero ¿cuántas personas no están siendo atropelladas? “Se quedaron como pruebas los teléfonos de los implicados, y cuando se haga la práctica forense, nos permitirá saber qué tipo de conversaciones hay ahí en relación a este asunto”, sentenció.

Para esa indagatoria, dijo, no habrá cabida de acuerdos reparatorios y dejó entrever que buscará un castigo.

“En el caso de la Fiscalía no hay perdón; si hay elementos, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y en el caso de la Fiscalía, yo tengo la obligación como servidor público porque de los impuestos de todos se pagan esas instituciones”, señaló el senador.

Por último, reveló que tiene en la mira a más personas que estarían involucradas de alguna manera con la presunta campaña en su contra de la cual se desprendió la acusación inicial de violación.

“Hay más personas involucradas, no solo en la Fiscalía, tenemos algunas líneas de investigación que tienen que ver con abogados que incluso aquí andaban en la audiencia”, abundó, “hay otras líneas que tienen que ver con casas encuestadoras, porque fue una operación completa para destruir mi reputación”.

Waldo Fernández fue acusado en 2024 de abuso sexual cuando contendía para el Senado de la República.

Este sábado Karina “N”, quien era su contrincante abanderada por la coalición PRI-PAN-PRD, fue vinculada a proceso por falsificación de declaraciones y extorsión.

Y es que se presume que estaría detrás de orquestar la denuncia contra Fernández y, aparte, una extorsión donde le pedían $5 millones de pesos y que se retirara de la elección.