No pueden cobrar cuota extra en recibo del agua: PRI

Las ‘cuotas voluntarias’ que agregarían en el recibo del agua para ayudar con los daños que dejó “Alberto” no se pueden aplicar, aseguro la bancada local del PRI, ya que se tiene que hacer un proceso antes el cuál no ha sido aprobado.

El diputado local del PRI, Javier Caballero indicó que esta cuota tiene que ser opcional para los usuarios y en dado caso que se llegue a cobrar la cuota sin la autorización del consejo, Agua y Drenaje estaría cayendo en una ilegalidad.

“Hasta que la empresa no garantice a Nuevo León un servicio de calidad y continuidad no es tiempo de estar hablando de nuevas cuotas, aunque sean voluntarias, no es el timing correcto para hablar de esto.

“Insistiríamos al arquitecto Barragán que aclare en base a lo que sucedió en el Consejo, que al día de hoy no está autorizada esta cuota de aportación voluntaria”, dijo Caballero en entrevista.

Por otra parte, el diputado indicó que la opción de una cuota voluntaria no es mala, ya que en dado caso de que la federación no cumpla con su promesa de ayudar con recursos a Nuevo León, así pueden obtener el dinero necesario para arreglar los destrozos.

“La federación ha dicho en repetidas ocasiones que va a ayudar al Estado de Nuevo León en muchos temas y a la hora de la realidad no ha resultado así.

“Así que yo tengo mis dudas de que sea un apoyo de la federación hacia Nuevo León, habría que llegar al fondo de este asunto, si llegan estos recursos en carácter de qué llegan”, agregó el diputado.

